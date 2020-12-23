В Великобритании подтвердили два случая еще одного, “более заразного”, штамма коронавируса – минздрав

23.12.2020, 20:00, Новости дня

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Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил 23 декабря на брифинге, что в Соединенном Королевстве обнаружили два случая еще одной мутации коронавируса SARS-CoV-2, трансляцию вел канал SkyNews.

Хэнкок рассказал, что оба случая подтвердили у граждан, которые путешествовали в ЮАР в последние несколько недель. Сейчас они и все контактные лица находятся на карантине.

“Этот новый вариант вызывает большое беспокойство, поскольку он все-таки более заразен и, похоже, мутировал дальше, чем новый вариант, который был обнаружен в Великобритании”, – подчеркнул Хэнкок.

Он сказал, что Великобритания для предотвращения дальнейшего распространения вируса вводит ограничения на поездки в ЮАР. Кроме того, все, кто в последние две недели ездил в ЮАР, и все, с кем они контактировали, немедленно должны уйти на карантин, сообщил министр.

15 декабря Хэнкок сообщил о выявлении нового типа коронавируса, из-за которого темпы распространения заболевания в некоторых регионах Великобритании резко выросли. К тому моменту в стране подтвердили более 1 тыс. случаев заражения новым видом вируса в 60 районах страны.

Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть заразнее на 70%. При этом, по словам Уитти, доказательств, что новый штамм коронавируса вызывает более высокий уровень смертности, на данный момент нет.

По мнению министра здравоохранения Германии Йенса Шпана, вакцина BNT162b2 от коронавирусной инфекции COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech будет эффективна против нового штамма коронавируса.

Более 20 стран решили прекратить пассажирское сообщение с Великобританией, чтобы не допустить распространения новой разновидности коронавируса.

21 декабря Министерство иностранных дел Украины сообщило, что внимательно следит за эпидемической ситуацией в Великобритании, где выявили новый штамм коронавируса SARS-CoV-2. Ведомство рекомендовало гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Лондон и Юго-Восточную Англию. “Консультации между государствами-членами по этому вопросу еще продолжаются. Решение о дальнейших действиях Украины будет принято после всестороннего анализа ситуации и консультаций с иностранными партнерами”, – отметили в МИД.

Врач-инфекционист Виктор Петров сообщил, что новый штамм коронавируса, обнаруженный на прошлой неделе в Великобритании, подтвержден у жителя Закарпатской области.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка