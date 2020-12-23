 

Кабмин Украины упростил порядок получения жилья для переселенцев

23.12.2020, 20:00, Новости дня
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Кабинет Министров Украины 23 декабря изменил порядок предоставления жилья во временное пользование внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

“Теперь внутренне перемещенные лица смогут получать жилье в любом населенном пункте, где имеется такое жилье, а не только в населенных пунктах, где человек находится в течение года на учете в Единой информационной базе данных ВПЛ”, – подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, правительство расширило перечень граждан, которые могут получить ордер на жилье, если переселенец не может забрать его лично. “Также изменения предусматривают, что органы местного самоуправления будут определять дополнительные критерии, по которым будет предоставляться жилье”, – добавили в министерстве.

В ведомстве ожидают, что по итогам 2020 года жилье получат 74 семьи ВПЛ. В 2021-м, заявили в Минреинтеграции, финансирование на покупку жилья для переселенцев вырастет в шесть раз – до 125 млн грн, что позволит обеспечить жильем 300 семей.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Минсоцполитики Украины, по состоянию на 21 декабря на учете в Едином реестре стояли 1,46 млн переселенцев из Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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