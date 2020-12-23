Зеленского попросили вернуть Бандере звание Героя Украины
23.12.2020, 18:08,
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Тернопольский областной совет просит украинского президента Владимира Зеленского вернуть звание Героя Украины лидерам украинских националистов Степану Бандере и Роману Шухевичу.
«Просим не повторять ошибок предыдущих президентов Украины и для восстановления справедливости вернуть звание Героя Украины с вручением ордена Государства (посмертно) Роману Шухевичу и Степану Бандере за несокрушимость духа в отстаивании национальной идеи, проявленные героизм и самопожертвование в борьбе за независимое украинское государство», – цитирует агентство «Укринформ» решение совета.
Ранее Зеленский уклонился от ответа на вопрос о своем отношении к лидеру Организации украинских националистов (ОУН*, запрещена в России) Степану Бандере.
Напомним, ранее ЦРУ опубликовало более 13 млн страниц архивных документов, среди которых 300 посвящены лидеру Организации украинских националистов (ОУН*) Степану Бандере. «Рассекречено в соответствии с Законом о разоблачении нацистских военных преступников», – гласит подпись под документом.
Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва неоднократно говорила, что героем современной Украины является «профессиональный агент Гитлера, нацист, преступник».
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