Лаборатории Роспотребнадзора переведены на усиленный режим

23.12.2020, 18:08, Новости дня

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Все лаборатории Роспотребнадзора переведены в усиленный режим, чтобы у россиян была возможность проходить тестирование на коронавирус в новогодние праздники, сообщила глава ведомства Анна Попова.

«На период праздников мы организовали усиленный рабочий режим для всех лабораторий Роспотребнадзора. Мы не просто сохранили режим – мы его усилили с тем, чтобы у каждого была возможность для того, чтобы тестироваться в тот момент, когда назначит врач, с тем чтобы мы не пропустили какой-либо случай», – цитирует РИА «Новости» Попову.

Она отметила, что РФ находится в тройке лидеров по тестированию в расчете на 100 тыс. населения. По ее словам, эпидемиологические показатели в РФ по ежесуточной заболеваемости COVID-19 отличаются от ряда других стран в лучшую сторону в несколько раз.

«Мы имеем показатель 18, максимум 19 на 100 тыс. населения в сутки, и это в три, четыре и пять раз ниже, чем в тех странах, где мы видим высокие уровни заболеваемости, где есть подъем, и которые вынуждены принимать экстраординарные меры», – добавила Попова.

Она также подчеркнула, что за последнюю неделю почти 99% всех исследований на COVID-19 были выполнены в срок. «Наши требования, которое появилось не так давно, чтобы результат был направлен пациенту в течение 48 часов после попадания материала этого пациента в лабораторию. Это требование в основном соблюдается, мы контролируем это достаточно жестко. За последнюю неделю, по нашим данным, 99% всех исследований были выполнены в срок, но часть из них, это совершенно очевидно, выполнены за пределами этого срока», – сказала глава Роспотребнадзора.

По ее словам, надо иметь в виду, что 48 часов считаются с момента попадания теста в лабораторию до выдачи результата и до того момента, когда этот результат будет известен самому пациенту, но есть еще время доставки.

«И мы настаиваем на том, работаем со всеми, кто вовлечен в этот процесс, чтобы это время было минимальным. Есть субъекты с огромными территориями, есть ряд субъектов, где протяженность 3 тыс. километров, где удаленные муниципальные образования, населенные пункты, конечно же, не имеют постоянной связи, и здесь есть объективные причины, но к сожалению, мы сегодня видим и целый ряд нарушений, пусть они в 1%, но в количестве это достаточно много», – отметила Попова.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что за каждое нарушение виновные привлекаются к административной ответственности, так как «это недопустимо».

В начале декабря Роспотребнадзор потребовал сократить сроки проведения тестов на коронавирус. Попова сообщила, что срок выдачи результатов тестирования на новую коронавирусную инфекцию, который в настоящее время составляет 48 часов, со временем следует сократить до 24 часов и меньше.

За минувшие сутки в РФ выявлено 27 тыс. 250 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,9 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5 тыс. 652, Санкт-Петербурге – 3 тыс. 749, Московской области – 1 тыс. 540.