Компания Fossil выпустит новую модель умных часов Gen 6

23.12.2020, 18:04, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В сети появилась информация о грядущем запуске в производство новой модели умных часов Gen 6 от фирмы Fossil. Как стало известно, в основу устройства будет положен процессор Snapdragon Wear 4100.

Одним из преимуществ нового гаджета разработчик считает достаточно длительное время автономной работы, которое обеспечивает емкий аккумулятор и экономная система.

Кроме того, в данной модели обеспечена поддержка нескольких частот беспроводной связи LTE, а также Wi-Fi и Bluetooth. В качестве основной операционной системы использована последняя версия Wear OS. Объем оперативной памяти составляет 4 Гб, а основной – 8 Гб. Обеспечена поддержка GPS. Возможна синхронизация со смартфонами на Android 6.0+ и iOS 12+.