 

В игровой консоли PlayStation 5 появилась новая функция

23.12.2020, 18:04, Новости дня
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PlayStation 5 вышла на рынок совсем недавно, а разработчик уже вносит с нее изменения. На этот раз в новая функция появилась в интерфейсе. При запуске видеоигры пользователь может сразу увидеть, какую версию продукта он использует.

Интересно, что производитель никак не анонсировал данное усовершенствование. Его случайно заметили сами геймеры.

По мнению специалистов, данная функция не будет лишней при запуске определенных игровых продуктов. В частности, если возникают вопросы с совместимостью устройства и продукта. Для того чтобы не проводить адаптацию, достаточно перейти в другой режим. В целом, эксперты положительно оценили данное усовершенствование в PlayStation 5.



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