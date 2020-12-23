 

Глава Минобороны Украины назвал “фальцетом” информацию о своей возможной отставке

23.12.2020, 15:30, Новости дня
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Министр обороны Украины Андрей Таран прокомментировал слухи о своей возможной отставке. Его слова привело 23 декабря в Facebook Министерство обороны.

“Таран о своей отставке: “Я первым проинформирую общество, если наступит время открывать “третий конверт”. Пока – фальцет”, – говорится в сообщении.

После этого ведомство объяснило причину употребления этого слова министром, использовав информацию из “Википедии”.

“Фальцет (итал. Falsetto от falso (итал.) – ошибочный) – верхний главный регистр голоса, бедный обертонами, тембрально более простой, чем основной грудной голос исполнителя. Напоминает писк. Звучит мягко, несильно и резко, иногда имеет глухое звучание”, – отметили в Минобороны.

https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/3726897467372731

Комментарий Тарана последовал в ответ на сообщение председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народного депутата от “Слуги народа” Александра Завитневича, который опроверг информацию о выражении комитетом недоверия Тарану.

23 декабря член комитета, народный депутат от “Голоса” Сергей Рахманин сообщил, что “комитет выразил недоверие министру обороны”.

Главой Минобороны парламент назначил Тарана 4 марта 2020 года.

Его отставки требовали фракции Рады “Голос” и “Европейская солидарность”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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