 

Google захотели включить в реестр нарушителей персональных данных

23.12.2020, 15:26, Новости дня
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Компанию Google могут включить в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных после того, как Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора к компании, сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

«Указанное решение суда является основанием для включения интернет-страницы в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных», – сказала РИА «Новости» пресс-секретарь.

В среду Таганский суд Москвы удовлетворил в полном объеме иск Роскомнадзора Google и YouTube о защите персональных данных. Иск регулятора касался защиты прав субъектов персональных данных о признании деятельности интернет-страницы незаконной и нарушающей право гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

Ранее Московский суд оштрафовал компанию Google на 3 млн рублей за выдачу в поиске запрещенной в РФ информации. 



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