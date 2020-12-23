Кернес нанял детей 14-15 лет, чтоб проверять исполнение своих приказов чиновниками – Фукс

23.12.2020, 14:36, Новости дня

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Мэр Харькова Геннадий Кернес нанял детей, чтоб те следили за чистотой города. Так он контролировал выполнение харьковскими чиновниками своих приказов, рассказал “Стране” бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс.

“Однажды мы гуляли по Парижу. И он увидел урны с этими знаменитыми зелеными полиэтиленовыми пакетами. Он все сфотографировал, отправил Терехову. И уже через месяц по всему городу начали устанавливать эти урны. А если он видел эту урну переполненную или перевернутую, когда проезжал мимо, звонил главе района, и было неважно, мужчина это или женщина, и говорил, что сделает с ними то же самое”, – сказал Фукс.

Чтоб контролировать выполнение своих приказов чиновникам по поддержанию чистоты в городе, Кернес нанял детей по 14–15 лет.

“Давал на всех по $200. Например, пришла жалоба из дома такого-то района. Он вызвал к себе главу и спросил: сколько тебе времени нужно? Ему отвечают: “Неделю”. Кернес в этот же день зовет детей, отправляет их фоткать. И просит сделать то же самое в том же месте через три дня. Один раз он собрал эти фото в одну папку, подошел с этой папкой к чиновнику, треснул ему сзади по голове и сказал: “Ты – п…дор! Если будешь такое делать, я вас всех прибью”, – вспоминает бизнесмен.

Кернес в политике с 1998 года, когда его впервые избрали депутатом Харьковского горсовета. В 2006 году он руководил избирательной кампанией кандидата на пост харьковского городского головы Михаила Добкина, одержавшего победу на выборах.

В марте 2010-го его назначили председателем Харьковской областной государственной администрации, а с октября того же года он занял пост мэра города. В 2020 году он снова выиграл выборы, набрав в первом туре 60,34%.

С середины сентября мэр лечился от последствий коронавирусной инфекции в берлинской клинике “Шарите”. Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда “прошила” пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни.

17 декабря стало известно, что Кернес умер. В Харькове объявляли двухдневный траур.

По словам главы правления гражданской сети “Опора” Ольги Айвазовской, обязанности Кернеса на посту главы Харькова будет исполнять секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, пока парламент не назначит новые выборы мэра города.