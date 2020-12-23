“Батьківщина” единственная из партий нарастила рейтинг – опрос

23.12.2020, 14:36, Новости дня

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Партия “Батьківщина”, которую возглавляет нардеп Юлия Тимошенко, оказалась единственной политической силой, которая за последние месяцы нарастила рейтинги, остальные главные политические силы сохраняют или даже теряют позиции. Такие результаты опроса общественного мнения представила на своем сайте 23 декабря Социологическая группа “Рейтинг”.

По данным исследования, если бы парламентские выборы проходили в ближайшее время, то в Верховную Раду прошли бы четыре партии, их рейтинг среди тех, кто пошел бы на выборы и определился с предпочтениями, выглядит так:

“Слуга народа” – 21,1%,

ОПЗЖ – 17,3%,

“Европейская солидарность” – 15,2%,

“Батьківщина” – 10,9%.

Остальные политические силы не проходят пятипроцентный барьер.

Инфографика: ratinggroup.ua

График изменения поддержки за последние месяцы показывает, что ее нарастила только “Батьківщина”. Остальные партии или сохранили свои позиции, или их процент поддержки снизился.

Инфографика: ratinggroup.ua

Исследование проводили с 16 по 20 декабря 2020 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность – 2000 респондентов. Метод опроса – личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования – не более 2,2%.