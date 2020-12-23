 

“Батьківщина” единственная из партий нарастила рейтинг – опрос

23.12.2020, 14:36, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Партия “Батьківщина”, которую возглавляет нардеп Юлия Тимошенко, оказалась единственной политической силой, которая за последние месяцы нарастила рейтинги, остальные главные политические силы сохраняют или даже теряют позиции. Такие результаты опроса общественного мнения представила на своем сайте 23 декабря Социологическая группа “Рейтинг”.

По данным исследования, если бы парламентские выборы проходили в ближайшее время, то в Верховную Раду прошли бы четыре партии, их рейтинг среди тех, кто пошел бы на выборы и определился с предпочтениями, выглядит так:

“Слуга народа” – 21,1%,
ОПЗЖ – 17,3%,
“Европейская солидарность” – 15,2%,
“Батьківщина” – 10,9%.

Остальные политические силы не проходят пятипроцентный барьер.

Инфографика: ratinggroup.ua

График изменения поддержки за последние месяцы показывает, что ее нарастила только “Батьківщина”. Остальные партии или сохранили свои позиции, или их процент поддержки снизился.

Инфографика: ratinggroup.ua

Исследование проводили с 16 по 20 декабря 2020 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность – 2000 респондентов. Метод опроса – личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования – не более 2,2%. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.09 / Эксперт о конфликте Азербайджана и Армении: Можно переговариваться 300 лет, но ситуация не меняется

13.09 / Врио главы ЕАО принял участие в едином дне голосования

17.11 / В Керчи встретили «Поезд Победы»

21.08 / Суд по делу Ефремова перенесли

22.07 / Адвокат Зорин с коллегами предложил обманутым Навальным людям юрзащиту

29.06 / Трижды проголосовавшей в Израиле россиянке пригрозили уголовным делом

28.09 / Левченко предъявлено обвинение в мошенничестве

18.08 / Как после 11 сентября – на фоне протестов в США темнокожие американцы активно закупают оружие

17.08 / Jeune Afrique – российская вакцина от коронавируса — шанс для Путина укрепить влияние в Африке

14.12 / За кибератакой на министерства США стоят хакеры, сотрудничающие со спецслужбами России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска