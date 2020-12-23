 

Минфин разместил ОФЗ 52003 на 10,07 млрд рублей при спросе в 34,13 млрд

23.12.2020, 14:32, Новости дня
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Минфин РФ на аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с индексируемым номиналом серии 52003 с погашением в июле 2030 года на все 10,067 млрд рублей при спросе 34,132 млрд, следует из сообщения министерства.

Цена отсечения составила 100,26% от номинала, средневзвешенная цена – 100,2993% от номинала, выручка от размещения – 10,189 миллиарда рублей, передает РИА «Новости».

Реальная доходность по цене отсечения – 2,48% годовых, средневзвешенная реальная доходность – 2,48% годовых.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, как экономика РФ удержалась под ударом коронавируса.



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