 

Парламент Грузии не будет однопартийным

23.12.2020, 12:44, Новости дня
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Депутат от «Альянса патриотов» Автандил Энукидзе станет первым оппозиционером, вошедшим в парламент Грузии, в котором после осенних выборов пока работает только правящая «Грузинская мечта», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

«Мандат не сложу. Место оппозиции – в законодательном органе, чтобы оппонировать властям», – сообщил он телекомпании «Рустави-2».

«Альянс патриотов» традиционно выступает за нормализацию грузино-российских отношений.

Эта партия получила четыре мандата по итогам выборов, всего оппозиция взяла 60 из 150.

Кроме этой партии, еще семь оппозиционных движений преодолели на выборах барьер в 1%, пока они называют выборы «фальсифицированными», несмотря на признание их итогов международным сообществом. Инициатором бойкота являются сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили – разыскиваемого на родине главы украинского исполкома реформ.



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