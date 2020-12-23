 

Кремль прокомментировал работу над реализацией «Северного потока – 2»

23.12.2020, 12:44, Новости дня
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Трубопровод «Северный поток – 2» является приоритетным для РФ проектом, работа над его реализацией продолжается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это приоритетный проект, и мы продолжаем работу над его реализацией», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Несмотря на санкции США, строительство «Северного потока – 2» возобновилось. Трубоукладочная баржа «Фортуна» приступила к укладке недостроенного участка газопровода «Северный поток – 2» в водах Германии. Предположительно, стройка завершится в течение нескольких месяцев.

В Кремле отмечали, что завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» будет лучшим ответом на действия США против реализации проекта.

Напомним, ранее в среду сообщалось, что трубоукладочная баржа «Фортуна» планирует с 15 января начать укладку труб по двум параллельным нитям газопровода «Северный поток – 2» у берегов Дании.



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