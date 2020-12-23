Названа дата запуска серии смартфонов Xiaomi Mi 11

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23.12.2020, 12:40, Новости дня
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Компания Xiaomi ранее обещала, что смартфоны серии Mi 11 будут выпущены до конца текущего года. Похоже, производитель держит слово, поскольку презентация новой линейки запланирована на 28 декабря.

Также стало известно, что гаджет будет построен на основе нового процессора Snapdragon 888, который компания Qualcomm обещала предоставлять исключительно для флагманов.

Поскольку китайский производитель пока ничего не говорит о технических данных новых моделей мобильных устройств, можно примерно оценить их, ориентируясь на параметры Snapdragon 888. Правда, инсайдеры уже сообщили, что в новой линейке будут использованы аккумуляторы емкостью чуть меньше 5000 мАч, а также появится быстрая зарядка мощностью 55 Вт.



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