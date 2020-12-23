Сын Дугласа стал отцом во второй раз
23.12.2020, 11:54,
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42-летний сын 76-летнего американского актера Майкла Дугласа Кэмерон Дуглас во второй раз стал отцом – его жена Вивиан Тибес родила сына Райдера. Об этом он сообщил 22 декабря на своей странице в Instagram, опубликовав семейное фото.
На снимке Кэмерон Дуглас запечатлен в компании супруги, старшей дочери и новорожденного сына. При этом дочь Дугласа Луа в отличие от родителей выглядит на снимке не очень счастливой.
“Добро пожаловать на планету Земля, мой сын”, – подписал он фото.
“Очень рад за Вивиан и тебя. Но не думаю, что Луа рада. Какой подарок к празднику!” – одним из первых поздравил Кэмерона Дугласа его отец, обратив внимание на выражение лица внучки.
“Лицо Луа! Весело, поздравляю”, – отреагировала на фото вторая супруга Майкла Дугласа актриса Кэтрин Зета-Джонс.
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Кэмерон – сын Дугласа от первого брака с Диандрой Люкер. В 2009 году его арестовали за попытку сбыта наркотиков и осудили на пять лет.
Вскоре после освобождения Кэмерон Дуглас встретился с будущей супругой, которая работает инструктором по йоге. У пары есть дочь Луа (2017).
Сын Дугласа снялся в четырех фильмах: “Мистер Крутой”, “Семейные ценности”, “Адам и Ева” и “Под кайфом”.
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