 

Сын Дугласа стал отцом во второй раз

23.12.2020, 11:54, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

42-летний сын 76-летнего американского актера Майкла Дугласа Кэмерон Дуглас во второй раз стал отцом – его жена Вивиан Тибес родила сына Райдера. Об этом он сообщил 22 декабря на своей странице в Instagram, опубликовав семейное фото.

На снимке Кэмерон Дуглас запечатлен в компании супруги, старшей дочери и новорожденного сына. При этом дочь Дугласа Луа в отличие от родителей выглядит на снимке не очень счастливой.

“Добро пожаловать на планету Земля, мой сын”, – подписал он фото.

“Очень рад за Вивиан и тебя. Но не думаю, что Луа рада. Какой подарок к празднику!” – одним из первых поздравил Кэмерона Дугласа его отец, обратив внимание на выражение лица внучки.

“Лицо Луа! Весело, поздравляю”, – отреагировала на фото вторая супруга Майкла Дугласа актриса Кэтрин Зета-Джонс.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Cameron Douglas (@cameronmorrelldouglas)

Кэмерон – сын Дугласа от первого брака с Диандрой Люкер. В 2009 году его арестовали за попытку сбыта наркотиков и осудили на пять лет.

Вскоре после освобождения Кэмерон Дуглас встретился с будущей супругой, которая работает инструктором по йоге. У пары есть дочь Луа (2017). 

Сын Дугласа снялся в четырех фильмах: “Мистер Крутой”, “Семейные ценности”, “Адам и Ева” и “Под кайфом”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.10 / Опубликованы снимки нового пикапа Nissan Frontier

21.07 / СБУ открыла еще одно уголовное производство в связи с захватом заложников в Луцке

14.08 / В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

13.08 / Петербургских полицейских заподозрили в вымогательстве за подброшенные наркотики

04.12 / Минздрав Украины обновил список стран “красной” зоны, он сократился

14.12 / Песков объяснил критику Путина в адрес министров

23.08 / Лавров объяснил, почему Тихановская делает заявления на английском

03.12 / Иванка Трамп задумалась о начале политической карьеры

22.12 / В декабре международные резервы Украины выросли на $2 млрд – Данилишин

18.12 / Через “Дію” поступило более 250 тыс. заявок на получение 8 тыс. грн госпомощи – Минэкономразвития

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска