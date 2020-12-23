Эксперт рассказал о способах взлома сим-карт

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23.12.2020, 9:58, Новости дня
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Сим-карта – одно из самых незащищенных мест в смартфоне, утверждает руководитель компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов, который рассказал о нескольких наиболее распространенных способах взлома.

Например, посторонний человек может позвонить оператору и заявить от вашего имени, что сим-карта утеряна или испорчена. Если он при этом знает ответы на ключевые вопросы, оператор предоставит ему новую карту со всеми вашими данными, в т.ч. контактами и остатками денег на счету.

Пользователю может прийти «какой-то» технический код в сообщении. Если он его откроет, злоумышленник получит удаленный доступ к сим-карте. Эксперт советует чаще делать перепрошивку смартфона и вовремя менять устаревшим «симки». Верный признак того, что это уже давно пора было сделать, – это отсутствие поддержки 4G, ухудшение качества связи и исчерпанный лимит контактов.



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