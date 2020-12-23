 

Экипаж Ту-95МС отработал управление беспилотником с самолета

23.12.2020, 6:00, Новости дня
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Состоялись летные испытания, в ходе которых экипаж стратегического ракетоносца Ту-95МС отработал управление беспилотником с борта самолета, сообщил источник в ОПК.

Источник ТАСС сообщил в День Дальней авиации, что «отработка взаимодействия Ту-95МС с беспилотником» проводилась «недавно», использовался строевой Ту-95МС, дооборудованный специальной аппаратурой. Как сообщил источник, дрон может использоваться самолетом для доразведки местоположения перемещающихся целей или в качестве цели-приманки. Источник не подтвердил, что для испытаний задействовали тяжелый ударный стелс-беспилотник «Охотник». При этом он не исключил, что такие испытания могут провести в будущем. По его словам, «главное – отработать взаимодействие, а там уже не важно, какие будут машины».

Напомним, сообщалось, что военные впервые провели на полигоне Ашулук серию полетов тяжелого ударного беспилотника «Охотник» в варианте истребителя-перехватчика с имитаторами авиаракет «воздух – воздух».



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