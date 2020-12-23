В Москве произошла стрельба в банке
23.12.2020, 6:06,
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Неизвестный устроил стрельбу в одном из банков Москвы. Подозреваемый сбежал, в настоящее время ведется его поиск, сообщили в ГУ МВД РФ по Москве.
В ведомстве уточнили, что в результате стрельбы никто не пострадал, передает ТАСС.
Сообщение о разбое в организации по адресу Зацепский вал, дом 5, поступило около 18.00 мск. По предварительным данным, неизвестный мужчина зашел в помещение и потребовал передать ему деньги, угрожая «предметом, похожим на пистолет».
«Мужчина произвел выстрелы, от которых никто не пострадал, и скрылся с места происшествия, ничего не взяв», – передает РИА «Новости» сообщение столичного главка МВД.
В июле ограбление банка со стрельбой произошло в Петербурге.
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