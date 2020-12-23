Байден обещал не быть «хромой уткой»

23.12.2020, 6:06, Новости дня

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Избранный президент США Джозеф Байден не стал отрицать возможности участия в выборах главы государства в 2024 году.

Его спросили, собирается ли он объявить об участии в выборах-2024, чтобы «не показаться хромой уткой» (так в США часто называют президента, который готовится вскоре покинуть свой пост). Байден ответил, что «не собирается быть хромой уткой». Он заявил: «Просто наблюдайте за мной».

Кроме того, Байден заверил, что не обсуждал дело своего сына Хантера с помощниками и претендентами на пост министра юстиции – генпрокурора США. Он «гарантировал», что не собирается использовать генпрокурора страны как собственного юриста. Байден заявил, что «назначит кого-то, кто», по его мнению, «будет обеспечивать соблюдение закона таким образом, как закон написан», а «не будет направляться» главой государства, передает ТАСС.

Напомним, сейчас Байдену 78 лет. Его инаугурация запланирована на 20 января 2021 года. Действующий глава американского государства Дональд Трамп не стал признавать результаты выборов. СМИ сообщили, что Трамп в день инаугурации Байдена может объявить о намерении баллотироваться в 2024 году на пост президента США.