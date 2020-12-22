Bellingcat готовит расследование по поводу срыва спецоперации Украины по захвату вагнеровцев. Документальный фильм планирует выдвинуть на “Оскар”

22.12.2020, 23:20, Новости дня

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Международная организация Bellingcat сейчас работает над расследованием по поводу подготовки украинскими спецслужбами спецоперации по захвату наемников российской частной военной компании “Вагнер” и ее срыва на финальном этапе. Об этом в интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман рассказал болгарский журналист, медиаменеджер, главный расследователь Bellingcat Христо Грозев.

Он подчеркнул: Bellingcat удалось найти доказательства, что такая операция действительно была разработана Главным управлением разведки (ГУР) Министерства обороны совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины.

Первую часть расследования Bellingcat обещает выпустить в первом квартале 2021 года, вероятнее всего, в феврале.

“Сейчас мы работаем над одним документальным фильмом, а не только [текстовым] расследованием, по поводу очень-очень интересной истории, которую сделала украинская [военная] разведка, – рассказал Грозев. – Мы попытаемся это сделать двумя частями. Первая – это журналистское расследование. В нем будет использована часть накопленной информации и интервью. Скорее всего, это будет в феврале. А сам фильм – длинный, качественный – будет готов позже, в течение года, [вероятно] осенью”.

В этом фильме, по его словам, будут задействованы реальные участники спецоперации.

“Я уверен, что после этого будет еще как минимум один художественный фильм. Но это через год будет”, – сказал журналист.

По словам Грозева, Bellingcat планирует выдвинуть оба фильма на соискание премий в области кинематографии.

“Первый [фильм точно подадим] на документалистику “Оскара”, – сообщил журналист.

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ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

29 июля власти Беларуси сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, Александр Лукашенко, который руководит Беларусью с 1994 года, заявил, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им “наплевать на этих ребят”.

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций “ЛНР” и “ДНР”.

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников “будут трагическими”.

Главный редактор “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК “Вагнер” в Беларусь была частью спецоперации ГУР Министерства обороны и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения руководителя Офиса президента Андрея Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска с 25-го на 30 июля, а также из-за утечки информации из Украины.

О том, что информация о проведении спецоперации по задержанию вагнеровцев попала к российским и белорусским спецслужбам после совещания у Зеленского, на котором присутствовали, кроме глав украинских спецслужб, руководители Офиса президента, рассказал экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он, как и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отметил, что спецоперация велась с 2019 года.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что операция по поимке наемников ЧВК “Вагнер” была сорвана человеком “из самого ближайшего окружения” Зеленского.

В СБУ назвали эти данные “фантастическим сценарием”. Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК “Вагнер” в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский заявил, что никакого “слива” спецоперации по задержанию вагнеровцев не было.

Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске.



Алеся БАЦМАН

главный редактор