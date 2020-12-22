Сделать прививку от коронавируса хотят 42% опрошенных украинцев – опрос за заказу программы “Свобода слова Савика Шустера”

22.12.2020, 23:20, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

42,2% украинцев готовы сделать прививку от коронавируса и сами заплатить за нее. Об этом говорят данные исследования, проведенного по заказу программы “Свобода слова Савика Шустера” социологической платформой Liberty Report, говорится в релизе, который имеется в распоряжении издания “ГОРДОН”.

В исследовании, проведенном с 11-го по 13 декабря, приняли участие 12 530 человек. Из тех, кто согласен сделать прививку, большинство – мужчины. 26,5% респондентов согласны вакцинироваться, если это будет бесплатно. 6% украинцев сообщили, что еще могут изменить свое решение.

Треть участников сказали, что не будут делать прививки ни при каких условиях. Основные причины отказа такие: “боюсь, чтобы под видом вакцины другое что-нибудь не ввели. Слухов много ходит. Мы же не можем быть на 100% уверены в ее полезности”, “уже переболел, это то же самое, что вакцинация”, “я не доверяю вакцинации в нашей стране”, “вакцина новая, неизвестно, как будет реагировать организм в дальнейшем”.

Что касается вакцинации детей, то 58% участников опроса планируют делать им прививки. Каждый четвертый респондент категорически против принудительных прививок детям. Остальные (27%) нейтральны в этом вопросе.

Данные опроса отражают мнение всех пользователей интернета в Украине старше 18 лет по полу, возрасту и типу населенного пункта. Максимальная погрешность выборки – 3,4%.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ на 22 декабря, в мире 61 производитель вакцины от COVID-19 является кандидатом на клиническую оценку препарата. Доклинические испытания проводят 172 компании. Американская компания Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины против COVID-19 составила 94,1%, а против тяжелой формы коронавирусной инфекции – 100%. Итоги испытаний вакцины от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech продемонстрировали ее 95-процентную эффективность.

Заместитель министра здравоохранения, главный санврач страны Виктор Ляшко сообщил, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Первые 5% доз в рамках программы COVAX Украина ожидает в начале 2021 года.

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, Минздрав также ведет переговоры о закупке вакцины с тремя американскими и одной китайской компанией. Министр попросил временного поверенного в делах США в Киеве Кристину Квин, чтобы США рассмотрели Украину как приоритетного кандидата на получение вакцины в режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях. В рамках этой инициативы Киев рассчитывает получить 6 млн доз вакцины, отмечал он.

Вакцины от COVID-19 поступят также в продажу, рассказывал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, не уточняя сроков.

И.о. генерального директора Центра общественного здоровья при Минздраве Украины Игорь Кузин сообщил, что начать вакцинацию в Украине планируют 1 марта 2021 года. По словам Степанова, цель министерства – чтобы вакцинация началась “хотя бы с февраля”.

Минздрав определил девять приоритетных групп населения, которые получат прививки в первую очередь, речь идет примерно о 20 млн граждан, рассказывал Степанов. Это медицинские работники, военнослужащие, социальные работники и персонал заведений по уходу, люди старше 60 лет, работники сферы образования, сотрудники сферы государственной безопасности, пенитенциарных учреждений и учреждений исполнения наказаний и люди с хроническими заболеваниями вне зависимости от возраста.

План Минздрава по иммунизации украинцев рассчитан с января 2021-го по март 2022 года. Ожидается, что процесс будет проходить в четыре этапа, за этот период хотят охватить вакцинацией 50% населения.