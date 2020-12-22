Появились данные о высылке двух российских дипломатов из Колумбии

22.12.2020, 19:52, Новости дня

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Власти Колумбии выслали из страны двух российских дипломатов, якобы заподозренных в «разведывательной деятельности», пишет местная газета Tiempo со ссылкой на источники в колумбийском правительстве.

По данным издания, речь идет о дипломатах Александре Паристове и Александре Белоусове, оба они провели в стране более двух лет, передает РИА «Новости».

Источники газеты Tiempo утверждают, что российские дипломаты якобы осуществляли вербовку информантов в городе Кали. По их данным, помимо «военной разведки» они занимались «экономическим шпионажем», «проявляя интерес к конфиденциальной информации об эксплуатации минеральных ресурсов».

В статье говорится, что россияне уже покинули Колумбию авиарейсом Богота – Амстердам – Москва.

Москва ранее неоднократно подчеркивала, что все обвинения в адрес российских властей в якобы имевшем место вмешательстве во внутренние дела других государств являются безосновательными. РФ также неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, в Кремле их называли «абсолютно голословными».