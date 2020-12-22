Подоляк: Зеленский прекрасно понимает, что Порошенко желает взять реванш

22.12.2020, 17:58, Новости дня

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Президент Украины Владимир Зеленский знает, что бывший глава государства Петр Порошенко хочет взять у него реванш за проигрыш на последних президентских выборах. Об этом в интервью “Фактам” заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

“Первое. Владимир Александрович равнодушно смотрит на Петра Порошенко. Потому что он прекрасно понимает, что у Порошенко есть желание взять реванш. Второе. Петр Порошенко не ушел из политики, к огромному сожалению, как должен был бы уйти человек, реально обманувший ожидания, за которые заплачена огромная цена”, – считает Подоляк.

Он утверждает, что Порошенко тратит много денег для раскола украинского общества.

“Его политика с точки зрения европейской или американской модели – это политика этакого провинциального типа. Он тратит гигантские деньги на создание компроматной нервозности, прежде всего, в медийной среде, на то, чтобы люди ненавидели друг друга, чтобы общество продолжало раскалываться. Безусловно, на это необходимо реагировать должным образом. Но правоохранительная система, доставшаяся нам в наследство, не может быть изменена в считаные месяцы. Она не реагирует. А должна бы”, – сказал Подоляк.

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за его оппонента Порошенко – 24,45%.