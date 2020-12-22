Ученые из ЮАР пытаются восстановить музыку древнего мира

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22.12.2020, 16:58, Новости дня
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Внимательное изучение наскальных рисунков позволило предполагать, что у первобытного человека были свои струнные инструменты. По крайней мере, один из таких изображен на обнаруженном недавно петроглифе. Но какую мелодию мог играть человек в далеком прошлом?

Ответ на этот вопрос пытаются найти ученые из ЮАР. Они по рисунку попытались воссоздать музыкальный инструмент и стали экспериментировать.

Историки полагают, что на самом старте развития музыкальной культуры игра на инструментах воспринималась как способ общения с потусторонним миром. Трудность в том, что никаких записей или хотя бы переданных в устном народном творчестве образцов музыки, конечно же, не существует. До сих пор самым древним музыкальным инструментом считается обнаруженная во время раскопок флейта, которой 60 тысяч лет.



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