Тропические леса Бразилии уже больше поглощают кислорода, чем выделяют

22.12.2020, 16:58, Новости дня

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Еще в первой половине нынешнего десятилетия бразильские тропические леса стали выделять больше углекислого газа, чем кислорода, утверждает автор научной статьи, опубликованной на страницах журнала Science Advances.

Ученый ссылается на результаты исследований, проведенных за пределами бассейна реки Амазонка. Лес – это огромное количество живых организмов, которые погибают и разлагаются, также загрязняя атмосферу. Углерод из углекислого газа концентрируется, в основном, в деревьях. Исследования показали, что за последнее время его объем сильно уменьшился.

Таким образом, СО2 из атмосферы лес отбирает с меньшей интенсивностью, утверждает специалист. «Нулевой» рубеж некоторые леса Бразилии перешли еще в 2013 году.