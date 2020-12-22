 

«Ростелеком» переходит на отечественную операционную систему

22.12.2020, 16:58, Новости дня
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Представители компании «Ростелеком» заявили о том, что намерены полностью отказаться от импортного программного обеспечения и перейти на работу на отечественной операционной системе «Ред ОС».

Окончательное прощание с зарубежными операционками состоится в 2023 году, после чего все операции будут осуществляться исключительно с российской платформы.

Таковы планы компании в поддержку общероссийской тенденции импортозамещения, говорят представители предприятия. Лицензионное соглашения с разработчиками «Ред ОС» уже заключили. Теперь начинается довольно-таки длительный процесс внедрения. Ведь оператор ни на минуту не может прекратить предоставлять услуги миллионам своих клиентов. Они, кстати, в результате получат лучшее качество сервиса.



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