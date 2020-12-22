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22.12.2020, 15:22, Новости дня
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В Белоруссии началась опытно-промышленная эксплуатация первого энергоблока БелАЭС, сообщили в минэнерго республики.

«Началась опытно-промышленная эксплуатация первого энергоблока БелАЭС. Результаты испытаний на данном этапе должны подтвердить проектные показатели надежности и безопасности всех систем и оборудования. Сегодня на первом энергоблоке приступили к испытаниям оборудования на уровне мощности реакторной установки 75% от номинальной», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Официальная церемония запуска БелАЭС состоялась 7 ноября. Для станции выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй – в 2022 году. Власти Вильнюса высказались против запуска станции и призвали жителей города запастись бесплатными таблетками йода.

В начале декабря на Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) планово отключали первый энергоблок и проводилось тестирование всех систем и оборудования.

Позже сообщалось, что специалисты Европейской группы регуляторов по ядерной безопасности посетят БелАЭС и проанализируют данные о состоянии станции.



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