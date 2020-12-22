Ходорковский – Бацман: Надеюсь, к тому времени, когда я вернусь в Россию, Путин будет пенсионером и ему временами будет стыдно
22.12.2020, 15:16,
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– Михаил Борисович, скажите, пожалуйста, почему ваше интервью с Дмитрием Гордоном надо посмотреть каждому?
– Мне показалось, что разговор был интересный, достаточно откровенный. А уж хотят ли люди смотреть мои откровения – это им решать.
– Какой самый интересный вопрос был задан?
– Я много рассказывал тюремных баек. По-моему, Дмитрию это понравилось. Я надеюсь, понравится и вашим зрителям.
– А самый интересный ответ, на ваш взгляд, какой был? То, что самому понравилось, как рассказали или что рассказали.
– Вы мне такие вопросы задаете, на которые у меня нет ответа. Думаю, что я рассказывал настолько откровенно, насколько это возможно перед кучей телекамер.
– Какой был самый тяжелый день в вашей жизни?
– Таких дней было немало… В контексте нашей беседы это, конечно, день, когда я прощался со своей мамой (Марина Ходорковская умерла в 2014 году на 80-м году жизни. – “ГОРДОН”).
– Самый ваш любимый человек на свете – кто это?
– У меня несколько любимых людей. Но дольше всех я знаком с моим отцом и с моей женой.
– Какое качество вашего характера вам самому нравится?
– По-моему, я очень спокойный человек.
– А что вам в себе не нравится или даже раздражает?
– Недостаточная эмоциональность. Но больше она раздражает мою жену.
– Вы хотите, чтобы [оппозиционер] Алексей Навальный стал следующим президентом России?
– Я хочу, чтобы место президента России было пусто. Считаю, что Россия должна быть парламентской республикой.
– Когда вы вернетесь в Россию, что будет с [нынешним президентом РФ] Владимиром Путиным?
– Надеюсь, что к тому времени он будет пенсионером и ему временами будет стыдно.
– Спасибо!
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