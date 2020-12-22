Зеленский решит, что делать с Венедиктовой после ее годового отчета – Мендель

22.12.2020, 15:16, Новости дня

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Президент Украины Владимир Зеленский оценит деятельность Ирины Венедиктовой на посту генерального прокурора после ее отчета о проделанной работе за этот год, сказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель в комментарии “Украинской правде” 22 декабря.

“Год еще не закончился, не было еще и отчета генерального прокурора о работе в этом году. Поэтому для окончательных выводов еще рано”, – рассказала пресс-секретарь Зеленского.

Общество могло увидеть активизацию работы Офиса генерального прокурора Украины за время работы Венедиктовой, уточнила она.

В сравнении с прошлым годом показатели успешности ведомства увеличились, а его реформа продолжается. Однако качественную оценку работы генпрокурора можно корректно давать только после отчета, подчеркнула Мендель.

Зеленский в октябре дал Венедиктовой время до конца года для того, чтобы показать результат. У предыдущего руководства Генпрокуратуры (Руслана Рябошапки, который был генеральным прокурором с августа 2019 года по 5 марта 2020 года. – “ГОРДОН”) было полгода, чтобы продемонстрировать украинцам обещанные изменения в борьбе против коррупции высокого уровня.

Верховная Рада 263 голосами приняла постановление о недоверии Рябошапке, что повлекло его отставку. Следующим генпрокурором назначили Венедиктову, она несколько месяцев исполняла обязанности директора Госбюро расследований. Венедиктова стала первой женщиной-генпрокурором в истории Украины.