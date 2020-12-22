 

Медведев заявил о злоупотреблении США понятием «нацбезопасность»

22.12.2020, 13:34, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

США злоупотребляют понятием «национальная безопасность» в угоду американским чиновникам, зарабатывающим очки на раздувании русофобии и синофобии, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев написал в Facebook, комментируя санкции США против РФ и Китая, что санкции – это «злоупотребление понятием «национальная безопасность» в угоду той части американского политистеблишмента, который зарабатывает очки на раздувании в США русофобии и синофобии».

«И это явно не имеет отношения ни к внутренним проблемам развития США, ни к мнимым угрозам со стороны РФ и Китая», – отметил заместитель председателя Совбеза.

Он также выразил мнение, что бездоказательные ограничения США против РФ и Китая блокируют международный товарообмен, свободу торговли, а также устраняют возможных конкурентов.

При этом именно Москва и Пекин «выступают за полную отмену санкционных механизмов в период общей борьбы с коронавирусом».

«Но, видимо, борьба с COVID-19 не является приоритетом американских властей. Важнее публично понажимать на клавиатуру любимой санкционной политики. Причем напоследок затвердить повестку дня новой администрации. Ну, а внешние санкции (…) Их влияние на изменение политики РФ и Китая известно. Оно стремится к нулю», – написал Медведев.

Ранее в Кремле назвали санкции США «пинками».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.12 / Синоптики рассказали о погоде в Москве

15.07 / Украинцы оценили курс движения страны

07.10 / Совфед одобрил повышение акцизов на сигареты в 2021 году на 20%

29.08 / Меркель призвала не менять политику в отношении РФ из-за Навального

17.07 / Курс доллара вырос до 72 рублей

12.09 / Россия обратилась с призывом к Apple

01.07 / Польша вернет Газпрому 90 млн долларов

11.09 / Украина входит в отопительный сезон с рекордными запасами топлива – глава Минэнерго

07.08 / Эколог оценил предупреждение Гейтса о «катастрофе страшнее коронавируса»

15.07 / Возобновление авиасообщения с Россией поможет Турции спасти курортный сезон

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска