Медведев заявил о злоупотреблении США понятием «нацбезопасность»

22.12.2020, 13:34, Новости дня

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США злоупотребляют понятием «национальная безопасность» в угоду американским чиновникам, зарабатывающим очки на раздувании русофобии и синофобии, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев написал в Facebook, комментируя санкции США против РФ и Китая, что санкции – это «злоупотребление понятием «национальная безопасность» в угоду той части американского политистеблишмента, который зарабатывает очки на раздувании в США русофобии и синофобии».

«И это явно не имеет отношения ни к внутренним проблемам развития США, ни к мнимым угрозам со стороны РФ и Китая», – отметил заместитель председателя Совбеза.

Он также выразил мнение, что бездоказательные ограничения США против РФ и Китая блокируют международный товарообмен, свободу торговли, а также устраняют возможных конкурентов.

При этом именно Москва и Пекин «выступают за полную отмену санкционных механизмов в период общей борьбы с коронавирусом».

«Но, видимо, борьба с COVID-19 не является приоритетом американских властей. Важнее публично понажимать на клавиатуру любимой санкционной политики. Причем напоследок затвердить повестку дня новой администрации. Ну, а внешние санкции (…) Их влияние на изменение политики РФ и Китая известно. Оно стремится к нулю», – написал Медведев.

Ранее в Кремле назвали санкции США «пинками».