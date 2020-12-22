 

Путин разрешил себе стать пожизненным сенатором

22.12.2020, 13:28, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве бывших президентов страны становиться пожизненными сенаторами. Об этом свидетельствуют данные на официальном интернет-портале правовой информации России.

Документ был опубликован на ресурсе сегодня, 22 декабря.

Право на пожизненное сенаторство получают как бывшие президенты РФ, у которых закончился срок полномочий, так и те, кто досрочно покинул этот пост, подав в отставку. При этом экс-президент может отказаться от пожизненного сенаторства.

О намерениях стать пожизненным сенатором бывший глава государства должен уведомить в письменной форме. Отмечается, что право на пожизненное место в Совете Федерации РФ может быть реализовано лишь один раз.

Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января и окончательно утвержден 14 марта.

Госдума РФ, в частности, поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.

31 октября Путин внес в Госдуму законопроект, который позволит ему стать пожизненным сенатором. Парламент принял его 9 декабря.

Совет Федерации – верхняя палата парламента Российской Федерации. Общее число его членов – 187, из которых 170 представляют субъекты России (по два представителя от каждого из 85 субъектов), 17 – сенаторы, которые назначаются президентом. После введения поправок в Конституцию РФ президентская квота увеличена до 30 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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