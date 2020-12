ВОЗ созывает совещание из-за нового штамма коронавируса

22.12.2020, 13:28, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) созовет собрание членов для обсуждения стратегий противодействия новому штамму коронавируса, обнаруженном в Великобритании. Об этом в Twitter написал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

В частности, Клюге отметил, что ВОЗ наблюдает за новым штаммом коронавируса VUI-202012/01, который распространился в Объединенном Королевстве. Он добавил, что степень серьезности этого штамма еще не выяснена, но сейчас критически важным является усиление профилактических мер.

“Европейское региональное бюро ВОЗ созовет государства-члены для обсуждения стратегий тестирования, снижения риска передачи и передачи информации”, – написал он.

In response @WHO_Europe to convene member states to discuss strategies for testing, reducing transmission & communicating risks

Limiting travel to contain spread is prudent until we have better info. Supply chains for essential goods & essential travel should remain possible

2/3

— Hans Kluge (@hans_kluge) December 22, 2020

Даты заседания ВОЗ еще нет.

О выявлении нового типа коронавируса, из-за которого темпы распространения заболевания в некоторых регионах Великобритании резко выросли, 15 декабря сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок. К тому моменту в стране подтвердили более 1 тыс. случаев заражения новым видом вируса в 60 районах страны.

Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть заразнее на 70%. При этом, по словам Уитти, доказательств, что новый штамм коронавируса вызывает более высокий уровень смертности, на данный момент нет.

Более 20 стран решили прекратить пассажирское сообщение с Великобританией, чтобы не допустить распространения новой разновидности коронавируса. Сначала сообщалось, что такое решение могут принять и украинские власти. Позже министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что пока закрывать авиасообщение с Великобританией Украина не будет.

По словам министра здравоохранения Германии Йенса Шпана, вакцина BNT162b2 от коронавирусной инфекции COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech будет эффективна против нового штамма коронавируса.