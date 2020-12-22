Названы планируемые траты россиян на празднование Нового года

22.12.2020, 12:40, Новости дня

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что предполагаемые расходы на празднование Нового года и развлечения в этом году выросли на 26%, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Сумма предполагаемых средних расходов составляет 13 тыс. 245 рублей против 10 тыс. 478 рублей в 2019 году. На подарки россияне планируют потратить в среднем 5 тыс. 88 руб. (в 2019 году – 4 тыс. 203 рубля), на новогодний стол – 4 тыс. 622 рубля, на походы в театр, ресторан, детскую елку и прочее около 3 тыс. 535 рублей, – передает ТАСС.

Дарить жители страны чаще всего планируют конфеты, спиртные напитки и деликатесы (27%), а в подарок их хотят получить всего 9%. В списке подарков – игрушки (21%), деньги (21%), сувениры (19%) и косметика (18%). Самым желанным подарком к Новому году является путевка на отдых (13%), деньги (12%) и мобильный телефон (10%). Не намерены дарить подарки 9% опрошенных россиян, отказались бы от их получения 14%.

Опрос проходил в декабре, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет.

Напомним, в январе ВЦИОМ сообщал, что россияне в среднем потратили 14 тыс. 446 рублей на новогодние праздники, что на 4% больше, чем траты в 2019 году (13 тыс. 870 рублей).