 

Спивак: Назначение Витренко и.о. министра энергетики в обход парламента – это приговор Зеленскому. Он плюнул сам себе в лицо

22.12.2020, 12:34, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Плевок самому себе в лицо.

Назначение в обход парламента Юрия Витренко и.о. министра энергетики – это удар с разбега собственной головой в штангу. Зеленский плюнул сам себе в лицо, не говоря уже о людях.

“Я ваш приговор”, – говорил Владимир Зеленский Порошенко.

Вчерашнее назначение – и есть приговор самому Зеленскому. И демонстрация абсолютного пренебрежения к своим избирателям.

Юрий Витренко – подельник Андрея Коболева – несколько лет керувал “Нафтогазом”, вытаскивая оттуда сотни миллионов, получая колоссальные зарплаты и премии и создавая теневые схемы по уничтожению украинской ГТС в угоду западным кураторам.

Потом ребята поссорились и им стало тесно в одной лодке. Вот и разбежались. Как говорится, “Боливар двоих не выдержит”.

Коболев заручился поддержкой транснациональных корпораций и стал недосягаем и неподконтролен правительству Украины, как и весь государственный “Нафтогаз”. Ну, а Витренко стал человеком Коломойского, который и двигает своего нового фаворита к премьерству, убедив Зеленского в необходимости такого шага с целью создать противовес Коболеву и Ко.

Это назначение стало вызовом еще и парламенту, который провалил голосование за назначение Витренко. Возникает резонный вопрос: и нахрена нам такой парламент, если можно вообще не считаться с его решениями.

Но главное не в этом. Подобные назначения, на мой взгляд, больше, чем преступление. Это фатальная ошибка президента Зеленского, которая приведет его к политическому фиаско в короткий срок.

В общем, обещанная ломка коррупционной системы и посадки уже позади. Система поглотила Зеленского.

Занавес…

Источник: Дмитрий Спивак / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.12 / Высший совет правосудия рекомендовал Зеленскому назначить “судью Майдана” Кицюка. Решение приняли единогласно

03.12 / На Украине создали депутатское объединение «Крымская платформа»

07.08 / В РФ провели более 30 млн тестов на коронавирус

14.08 / Су-27 в очередной раз перехватил американских разведчиков над Черным морем

08.07 / В столице Сербии вводят комендантский час из-за ситуации с COVID-19

12.08 / Стали известны наставники шоу «Голос 60+»

09.08 / Названы фрукты, которые необходимо употреблять во время борьбы с раком

12.12 / Самолет выкатился за пределы полосы в аэропорту Пскова

28.07 / “Все – уважаемые люди”. Данилов сообщил, что есть несколько кандидатур для замены Кучмы на консультациях в Минске

29.07 / В ВОЗ оценили ситуацию с формированием коллективного иммунитета к коронавирусу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска