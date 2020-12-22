Интервью Гордона с Ходорковским. Где и когда смотреть

22.12.2020, 12:34, Новости дня

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Сегодня вечером на YouTube-канале “В гостях у Гордона” выйдет интервью с российским бизнесменом и оппозиционном политиком Михаилом Ходорковским.

Как сообщил журналист Дмитрий Гордон изданию “ГОРДОН”, беседу, которая продолжалась три с половиной часа, записали в Лондоне. Трансляция программы начнется в 18.00.

Во время интервью Ходорковский рассказал, как заработал первые большие деньги, вербовал ли его КГБ СССР, планировал ли инвестировать миллиарды в революции в России, о своем аресте, осуждении, отношениях с другими заключенными и о том, как его изменила тюрьма, о предательстве, отношении к президенту РФ Владимиру Путину, сегодняшнем состоянии, семье и о том, что ему приносит радость.

“[Почему Путин меня помиловал?] Мы должны с вами понимать, что Путин – типичный бандит, типичный разводящий. Я таких бандюков видел не так и мало. Он умный бандит. Это его отличие. И как все умные бандиты, он и прагматичен, и в определенном смысле сентиментален, и в определенном смысле понятиен… И конечно, если бы прагматизм ему говорил, что не нужно выпускать, он бы не выпускал. А так он же мне изначально [говорил] – ну, не мне, а другому человеку, который мне передал: “Восемь лет пускай баланду похлебает”. Получилось десять. А во-вторых, возникла прагматичная ситуация с Олимпиадой [2014 года, которая проходила в России], когда он хотел наладить отношения с Западом. И освободил же он не только меня, но и Pussy Riot. Это был тоже аргумент. Ну, и наконец, сентиментальность, да. Он понимал – это так и оказалось, – что если бы я вышел по сроку, то я бы маму бы не застал живой (Марина Ходорковская умерла в 2014 году на 80-м году жизни, через семь месяцев после освобождения сына. – “ГОРДОН”)”, – сказал бизнесмен.

Ходорковский родился в 1963 году в Москве. Окончил Московский химико-технологический институт имени Д.И. Менделеева (сейчас – Российский химико-технологический университет), специальность – инженер-технолог, а также Московский институт народного хозяйства имени Г.В. Плеханова (сейчас – Российский экономический университет), специальность – финансист.

По окончании первого института Ходорковскому не удалось по распределению устроиться на завод или в научно-производственное объединение, и он продолжил карьеру по партийной линии – в 1986 году был избран членом Свердловского районного комитета ВЛКСМ, а затем стал заместителем секретаря Фрунзенского райкома ВЛКСМ. На последней должности Ходорковский с соратниками организовал Фрунзенский районный научно-технический центр творчества молодежи (подобные организации, как сообщается на сайте Ходорковского, были одной из первых в СССР форм предпринимательства).

В конце 1980-х занялся предпринимательством, в частности, импортом коньячного спирта из Франции и торговлей оргтехникой. Примерно в этот же период заработал первый миллион.

В 1987 году Ходорковский с партнерами создал на базе центра НТТМ государственно-кооперативное объединение “Межотраслевые научно-технические программы”, через два года появился одноименный банк. После распада СССР банк инвестировал в химическую и пищевую промышленности, производство строительных материалов, металлургию и нефтехимию, финучреждение приобрело ряд крупных активов, в том числе нефтяную компанию ЮКОС. Банк МЕНАТЕП был одним из крупнейших российских банков вплоть до кризиса 1998 года, а в октябре 1999-го был официально объявлен банкротом.

С 1997 года Ходорковский был сосредоточен на работе в компании ЮКОС, где стал председателем совета директоров. Он был совладельцем компании до 2004 года. В 2004 году, по оценкам российского Forbes, Ходорковский с состоянием $15,2 млрд был богатейшим бизнесменом в России.

В 2003 году российские правоохранители возбудили уголовное дело против ЮКОС по поводу уклонения от уплаты налогов, в том же году Ходорковского и его партнера Платона Лебедва арестовали. Бизнесменов приговорили к девяти годам колонии (позже суд снизил им сроки до восьми лет), а компания ЮКОС прошла через процедуру банкротства и в 2007 году была ликвидирована.

В 2009 году Ходорковскому и Лебедеву предъявили новые обвинения по второму делу ЮКОСа – о хищении акций “дочек” нефтяной компании с последующей легализацией части денег. В 2010 году их приговорили к 14 годам колонии (позднее сроки сократили до 11 лет).

В декабре 2013 года Путин помиловал Ходорковского, сразу после освобождения бизнесмен покинул Россию и сейчас с семьей проживает в Великобритании.

Сейчас Ходорковский финансирует несколько правозащитных и медиапроектов в России, в частности, “МБХ медиа” и “Открытые медиа”.