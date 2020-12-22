 

Шеф-повар Клопотенко показал съемную квартиру за 20 тыс. грн в месяц

22.12.2020, 11:40, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Телеведущий, шеф-повар и победитель “МастерШеф” на канале СТБ Евгений Клопотенко живет в съемной квартире. Об этом он рассказал в программе “Неймовірна правда про зірок”, которая вышла 21 декабря на СТБ.

Клопотенко показал журналистам передачи ванную комнату, спальню и кухню.

“Квартира арендованная, я ее снимаю за 20 тыс. грн”, – рассказал он.

По словам кулинарного эксперта, убирать в квартире ему помогает домработница.

“Она приходит, все складывает, чтобы было красиво. Иногда мы общаемся о еде – она рассказывает свои рецепты, я ей – свои”, – подчеркнул Клопотенко.

Клопотенко родился в 1986 году в Киеве. В 2015 году он стал победителем кулинарного проекта “МастерШеф” на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания.

Ранее шеф-повар признался, что у него нет спутницы в личной жизни, так как он занят работой. По словам Клопотенко, не каждая девушка выдержит дефицит внимания со стороны мужчины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.09 / США призвали стороны конфликта в Афганистане к компромиссу

02.08 / Австриец отбил пальцы у гипсового слепка скульптуры Антонио Кановы при съемке селфи

07.07 / Novavax получила от правительства США 1,6 миллиарда долларов на вакцину от COVID-19

05.09 / Кобзев пообещал открыть в Иркутске Дом молодежи

24.07 / Глава Полтавской ОГА рассказал о состоянии здоровья заложника Скрипника

27.08 / Доля отечественной рекламы в РФ превысила долю зарубежной

05.10 / Эксперт оценил способность РФ защитить Армению

24.10 / У президента Польши выявили коронавирус

18.07 / Назначен временный глава правления “Укргазбанка” вместо Шевченко

07.08 / Лукашенко предложил влить свою кровь оппозиционерам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска