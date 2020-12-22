Шеф-повар Клопотенко показал съемную квартиру за 20 тыс. грн в месяц

22.12.2020, 11:40, Новости дня

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Телеведущий, шеф-повар и победитель “МастерШеф” на канале СТБ Евгений Клопотенко живет в съемной квартире. Об этом он рассказал в программе “Неймовірна правда про зірок”, которая вышла 21 декабря на СТБ.

Клопотенко показал журналистам передачи ванную комнату, спальню и кухню.

“Квартира арендованная, я ее снимаю за 20 тыс. грн”, – рассказал он.

По словам кулинарного эксперта, убирать в квартире ему помогает домработница.

“Она приходит, все складывает, чтобы было красиво. Иногда мы общаемся о еде – она рассказывает свои рецепты, я ей – свои”, – подчеркнул Клопотенко.

Клопотенко родился в 1986 году в Киеве. В 2015 году он стал победителем кулинарного проекта “МастерШеф” на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания.

Ранее шеф-повар признался, что у него нет спутницы в личной жизни, так как он занят работой. По словам Клопотенко, не каждая девушка выдержит дефицит внимания со стороны мужчины.