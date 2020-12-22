 

71-летний Грачевский заразился коронавирусом

22.12.2020, 11:40, Новости дня
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Российский режиссер и основатель юмористического киножурнала “Ералаш” 71-летний Борис Грачевский заразился коронавирусом. Об этом он сообщил 21 декабря в комментарии “РИА Новости”.

По словам Грачевского, он лечится дома и чувствует себя нормально. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В России по состоянию на 22 декабря количество заболевших превысило 2,85 млн человек, из которых 50,7 тыс. умерли. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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