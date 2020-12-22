В Грузии произошел политический скандал из-за визита Максима Шевченко

22.12.2020, 10:52, Новости дня

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Известный российский журналист Максим Шевченко посетил Грузию, чем вызвал политический скандал, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Оппозиционный телеканал «Мтавари архи» («Главный канал»), который возглавляет обещавший мочиться в проставляемое в Россию вино Ника Гварамия, утверждает, что Шевченко нельзя было впускать в Грузию, так как он посещал без ведома Тбилиси Абхазию и Южную Осетию, что запрещено «законом об оккупации».

По данным телеканала, из-за этого в эпоху экс-президента Михаила Саакашвили Шевченко отказывали во въезде в страну, а сейчас он прибыл через Азербайджан, пользуясь связями с «друзьями-политиками», близкими к власти.

Сам журналист рассказал телеканалу, что находился в Гяндже и захотел приехать в Грузию.

Шевченко сказал, что у него «есть друзья в правительстве Грузии, которые что-то за полчаса урегулировали на границе и так он попал в Грузию».

«Мтавари архи» называет Шевченко «антигрузинским кремлевским пропагандистом» и «идеологом Кремля», сравнивая его прибытие с посещением в июне прошлого года Грузии делегацией Госдумы РФ, что привело к антироссийским выступлениям. В связи с тогдашними митингами РФ закрыла прямое авиасообщение с Грузией и рекомендовала туристам не посещать страну.

Депутат правящей «Грузинской мечты» Бека Давитулиани заявил, что ныне у Шевченко нет никаких проблем с законодательством Грузии.

Он подтвердил, что журналист нарушал «Закон об оккупации» в 2009 году, но срок, запрещающий после этого посещение Грузии, истек в 2015 году.

По словам депутата, после этого Шевченко не раз посещал Грузию.

«Шевченко пригласили в Грузию бизнесмены, он заполнил необходимую аппликацию и въехал по облегченным (в условиях пандемии коронавируса) правилам», – сообщил Бека Давитулиани.