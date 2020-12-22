 

Россияне назвали Путина политиком года

22.12.2020, 10:52, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент Владимир Путин является политиком года по мнению 38% россиян, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Также в первую пятерку рейтинга вошли: премьер-министр Михаил Мишустин (17%), министр обороны Сергей Шойгу (15%), глава МИД Сергей Лавров (9%) и лидер ЛДПР Владимир Жириновский (7%), передает ТАСС. Опрос проводился в декабре, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет.

Между тем, президента Украины Владимира Зеленского около 30% украинцев считают «неудачником года», при этом порядка 15% назвали его «политиком года».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.08 / У США будут огромные проблемы — в Пентагоне предупреждают о возможном возрождении ИГИЛ

08.10 / Мейхер назвала участие в “Танцах со звездами” авантюрными приключением

05.08 / В РФ предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ для ряда семей

23.09 / Бывший британский министр – сейчас Турция — это самая серьёзная угроза для Европы

10.12 / В январе в Украине прогнозируют более 20 тыс. заболевших COVID-19 в сутки – Шмыгаль

01.08 / Охлобыстин рассказал об изменениях в «Современнике» без Ефремова

30.06 / Экономика: Крымский мост наконец полностью раскрыл свои преимущества

26.09 / 3,5 тыс американских компаний подали иск против администрации Трампа

13.11 / Эстония будет участвовать в Крымской платформе

04.07 / Уходящий от столкновения автомобиль сбил пешеходов в Омске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска