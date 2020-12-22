Россияне назвали Путина политиком года

22.12.2020, 10:52, Новости дня

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Президент Владимир Путин является политиком года по мнению 38% россиян, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Также в первую пятерку рейтинга вошли: премьер-министр Михаил Мишустин (17%), министр обороны Сергей Шойгу (15%), глава МИД Сергей Лавров (9%) и лидер ЛДПР Владимир Жириновский (7%), передает ТАСС. Опрос проводился в декабре, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет.

Между тем, президента Украины Владимира Зеленского около 30% украинцев считают «неудачником года», при этом порядка 15% назвали его «политиком года».