 

Трамп продлил финансирование американского правительства до 28 декабря

22.12.2020, 9:29, Новости дня
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Президент США Дональд Трамп подписал резолюцию о продлении финансирования федерального правительства до 28 декабря, сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

Дир сообщил в Twitter, что Трамп «подписал резолюцию, (…) которая предусматривает ассигнования на 2021 финансовый год федеральным ведомствам до 28 декабря 2020 года».

Срок действия предыдущей резолюции о финансировании деятельности госучреждений истекал в ночь на 22 декабря (08.00 мск понедельника). Если бы еще одна резолюция не была утверждена, стране грозила бы новая приостановка работы правительства.

Ранее Конгресс США одобрил бюджет на 2021 финансовый год.



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