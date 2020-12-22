 

США ввели санкции против ряда российских и китайских компаний, связанных с военными

22.12.2020, 9:32, Новости дня
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США ввели санкции против 58 китайских и 45 российских компаний и ведомств, которые сотрудничают с военными обеих стран. Список опубликован на сайте министерства торговли США 21 декабря.

Правительство США определило, что эти связанные с военными компании являются получателями товаров, которые запрещены для военного конечного получателя.

Среди российских организаций и ведомств под санкции попали минобороны, Служба внешней разведки, ракетно-космический центр “Прогресс”, специальный летный отряд “Россия” (перевозит президента Владимира Путина), Рособоронэкспорт, предприятия корпораций “Ростех” и “Росатом”, компании “МиГ”, “Гражданские самолеты Сухого”, “Туполев”, Объединенная авиастроительная корпорация, авиастроительная компания “Иркут” и другие.

Среди китайских предприятий под санкции попали работающие с Госкорпорацией авиационных двигателей, химическая лаборатория, Национальное спутниковое метеорологическое бюро, а также институт океанографии и другие.

В американском ведомстве добавили, что это только первая часть предприятий из списка компаний, конечным потребителем продукции которых являются военные. Для этих предприятий ограничат продажу целого ряда американских товаров и технологий.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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