 

“40 лет вместе!”. Осадчая показала своих родителей

22.12.2020, 9:31, Новости дня
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Украинская телеведущая Катя Осадчая на своей странице в Instagram поделилась  снимками со своими родителями, Александром и Анной Осадчими.

“40 лет вместе! Рубиновая свадьба. Двое детей, двое внуков и океан любви. Мама и папа – крутой пример для нас всех, как сохранить любовь, уважение и отношения сквозь годы”, – написала она.

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Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Мама Кати Осадчей Анна Осадчая – домохозяйка. По профессии она библиотекарь.

Отец телеведущей Александр Осадчий – генеральный директор ГП ПО “Киевприбор”.

Катя Осадчая родилась 12 сентября 1983 года в Киеве. В юности строила карьеру модели. Она вела программу “Светские хроники” на канале “Тонис”. Позже появился проект “Светская жизнь” на “1+1”. Осадчая является его бессменной ведущей. У Осадчей Есть младший брат Владимир.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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