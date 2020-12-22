 

ВАДА предложило РУСАДА продолжать допинг-тестирование без статуса соответствия

22.12.2020, 9:04, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сможет продолжать тестировать спортсменов на допинг после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, сообщили ТАСС в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«В целях поддержания антидопинговой системы РУСАДА будет продолжать выполнять свои антидопинговые обязанности в России. ВАДА будет контролировать свою деятельность, чтобы гарантировать, что программы реализуются в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом и со всей должной оперативной независимостью. Это соответствует пункту 55 рекомендации независимого комитета ВАДА по рассмотрению соблюдения требований, которая была единогласно одобрена исполкомом ВАДА в декабре 2019 года», – передает ТАСС слова представителя пресс-службы ВАДА.

В четверг CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Кроме того, на такой же срок отстранены от посещения Олимпийских и Паралимпийских игр представители российского правительства.

Напомним, исполком ВАДА в декабре 2019 года признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу и согласился с рекомендацией комитета по соответствию (CRC) временно отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. Общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома ВАДА. ВАДА после получения уведомления от РУСАДА о несогласии обратилось в CAS.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.10 / Трамп согласился перенести предвыборные дебаты

25.10 / Трамп об урегулировании конфликта в Карабахе: Это будет легко

27.08 / Россию назвали лидером по общественному наблюдению на выборах

09.12 / Локдаун в Украине могут ввести после Рождества – СМИ

23.09 / Высшая квалификационная коллегия судей прекратила полномочия главы Мосгорсуда

01.07 / Во главе Совета ЕС Германия сделает всё, чтобы настроить Европу против США

20.09 / В Гродно белорусские силовики задержали беременную женщину. Видео

20.07 / В Германии заявили об изоляции из-за «Северного потока – 2»

14.09 / Опубликована информация о комплектации консоли Sony PlayStation 5

21.07 / Луцкий террорист больше минуты ждал задержания у автобуса. Видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска