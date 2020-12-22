ВАДА предложило РУСАДА продолжать допинг-тестирование без статуса соответствия

22.12.2020, 9:04, Новости дня

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сможет продолжать тестировать спортсменов на допинг после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, сообщили ТАСС в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«В целях поддержания антидопинговой системы РУСАДА будет продолжать выполнять свои антидопинговые обязанности в России. ВАДА будет контролировать свою деятельность, чтобы гарантировать, что программы реализуются в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом и со всей должной оперативной независимостью. Это соответствует пункту 55 рекомендации независимого комитета ВАДА по рассмотрению соблюдения требований, которая была единогласно одобрена исполкомом ВАДА в декабре 2019 года», – передает ТАСС слова представителя пресс-службы ВАДА.

В четверг CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Кроме того, на такой же срок отстранены от посещения Олимпийских и Паралимпийских игр представители российского правительства.

Напомним, исполком ВАДА в декабре 2019 года признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу и согласился с рекомендацией комитета по соответствию (CRC) временно отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. Общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома ВАДА. ВАДА после получения уведомления от РУСАДА о несогласии обратилось в CAS.