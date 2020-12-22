 

Российский спецназ получил новейшие парашюты для Арктики «Стайер»

22.12.2020, 9:04, Новости дня
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Холдинг «Технодинамика» (входит в Ростех) начал поставки новейших парашютов спецназначения «Стайер», позволяющих десантироваться с больших высот и в арктических условиях, сообщили в пресс-службе Ростеха.

«Разработка «Стайера» велась в инициативном порядке в интересах министерства обороны. Система не имеет аналогов на российском рынке, обладает уникальными возможностями и успела доказать свою надежность во время учений. На сегодняшний день «Стайер» принят на вооружение и первые системы уже отправлены в войска», – передает ТАСС слова гендиректора «Технодинамики» Игоря Насенкова.

«Стайер» предназначен для десантирования подразделений спецназначения на скорости летательного аппарата до 350 км/ ч, с дополнительным грузом до 50 кг и может применяться в условиях Крайнего Севера.

Парашют разработан в рамках ОКР «Юнкер-О» специалистами АО «Полет» Ивановского парашютного завода холдинга «Технодинамика».
Парашютная система выполнена по типу «крыло». Она позволяет совершать прыжки на высотах от 700 до 10 000 метров, максимальный полетный вес – до 180 кг. «Система типа «крыло» обладает повышенной маневренностью при управлении и значительно расширяет возможности российских спецподразделений для выполнения тактических задач», – уточнили в пресс-службе госкорпорации.

Напомним, в апреле российские десантники ВДВ по приказу главы Минобороны Сергея Шойгу впервые в мире провели групповой прыжок на парашютах в Арктике с высоты 10 километров, в ходе десантирования военнослужащие применили специальную парашютную систему нового поколения.



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