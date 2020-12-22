 

Google и Facebook договорились о взаимопомощи при расследованиях против них

22.12.2020, 9:04, Новости дня
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Американские компании Facebook и Alphabet, владеющая Google, договорились о взаимопомощи на случай, если власти США начнут в отношении одной из них «антимонопольное расследование», сообщили СМИ.

По информации газеты The Wall Street Journal, в материалах исковой жалобы, поданной против Google 10 американскими штатами во главе с Техасом, содержатся корпоративные документы, которые подтверждают заключенную в 2018 году сделку между компаниями, передает ТАСС. 

Представители руководства Facebook и Alphabet договорились «сотрудничать и помогать друг другу» в случае, если американские власти запустят в отношении одной из компаний «антимонопольное расследование».

В частности, они обязались «немедленно и в полном объеме информировать вторую сторону обо всех случаях контактов с властями, имеющих отношение к заключенному соглашению».

На прошлой неделе генпрокурор американского штата Нью-Йорк Летиция Джеймс сообщила, что она и почти 40 ее коллег из других штатов подали антимонопольный судебный иск против корпорации Google.

В октябре минюст США подал иск к американской корпорации Google, обвинив ее в монополизме. Google обвинили в злоупотреблении своим доминированием в области онлайн-поиска для того, чтобы уничтожать конкуренцию. Перед этим подкомитет по антимонопольной политике юридического комитета Палаты представителей Конгресса США выпустил доклад по итогам расследования, в котором пришел к выводу, что Amazon, Facebook, Apple и Google используют монополистическую тактику, подрывая конкуренцию.



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