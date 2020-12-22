В мире от коронавируса умерло более 1,7 млн человек

22.12.2020, 8:58, Новости дня

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По состоянию на утро 22 декабря в мире от коронавируса умерло 1 млн 702 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Всего в мире коронавирус подтвержден у 77,3 млн человек, 43,6 млн заболевших выздоровели.

Странами в самым большим распространением болезни являются

США (18 млн заболевших, 319 тыс. умерших);

Индия (10 млн заболевших, 145,8 тыс. умерших, 9,6 млн выздоровевших);

Бразилия (7,3 млн заболевших, 187,3 тыс. умерших, 6,5 млн выздоровевших);

Россия (2,85 млн заболевших, 50,7 тыс. умерших, 2,3 млн выздоровевших);

Франция (2,5 млн заболевших, 61 тыс. умерших, 190,3 тыс. выздоровевших).

Украина в списке занимает 16-е место.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист