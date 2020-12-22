 

21 декабря боевики нарушали режим тишины на Донбассе шесть раз – штаб ООС

22.12.2020, 8:58, Новости дня
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Российско-террористические войска на Донбассе 21 декабря шесть раз нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook 22 декабря.

“По позициям украинских защитников неподалеку от Пивденного, Луганского и Шумов враг вел огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения вблизи населенного пункта Пивденное. Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали квалифицированную помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное”, – заявили в штабе.

Украинские военные на обстрелы открывали ответный огонь.

С начала суток 22 декабря нарушений режима тишины в зоне ООС не зафиксировано, отметили в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/384170066207596/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

25 ноября главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщал, что с начала перемирия на Донбассе погибли четверо украинских военных, еще 14 получили ранения; 12 декабря в результате обстрелов были ранены двое, 18 декабря – еще один. 17 декабря стало известно о смерти украинского военного на подконтрольной боевикам территории “при неустановленных обстоятельствах”. 

При этом, по словам Хомчака, ВСУ на 99% выполняют задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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