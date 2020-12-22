В Украине за сутки подтвердили 8,5 тыс. случаев COVID-19

22.12.2020, 8:58, Новости дня

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В Украине за прошлые сутки подтвердили 8513 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в Facebook 22 декабря министр здравоохранения Максим Степанов.

За сутки от коронавируса умерло 232 человека, выздоровело 14 020 заболевших. Госпитализировали за сутки 1318 человек.

Всего с начала эпидемии в Украине COVID-19 подтвердили у 979 506 человек, 16 897 заболевших умерло, 600 288 выздоровело.

За сутки в Украине провели 46 696 тестирований, в частности 26 341 тест методом ПЦР и 20 355 методом ИФА. Всего с начала эпидемии в Украине провели 5,3 млн тестов.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/843945482815115

Ситуация с распространением инфекции по регионам выглядит так:

Киев – 102 282 случая;

Винницкая область – 21 145;

Волынская область – 31 138;

Днепропетровская область – 54 147;

Донецкая область – 32 760;

Житомирская область – 36 810;

Закарпатская область – 27 303;

Запорожская область – 48 454;

Ивано-Франковская область – 42 090;

Киевская область – 54 022;

Кировоградская область – 7 861;

Луганская область – 8994;

Львовская область – 57 401;

Николаевская область – 27 479;

Одесская область – 65 503;

Полтавская область – 32 506;

Ровенская область – 38 920;

Сумская область – 38 321

Тернопольская область – 32 579;

Харьковская область – 65 652;

Херсонская область – 15 973;

Хмельницкая область – 36 840;

Черкасская область – 35 413;

Черновицкая область – 38 555;

Черниговская область – 27 358.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист