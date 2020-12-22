 

В Украине за сутки подтвердили 8,5 тыс. случаев COVID-19

22.12.2020, 8:58, Новости дня
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В Украине за прошлые сутки подтвердили 8513 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в Facebook 22 декабря министр здравоохранения Максим Степанов.

За сутки от коронавируса умерло 232 человека, выздоровело 14 020 заболевших. Госпитализировали за сутки 1318 человек.

Всего с начала эпидемии в Украине COVID-19 подтвердили у 979 506 человек, 16 897 заболевших умерло, 600 288 выздоровело.

За сутки в Украине провели 46 696 тестирований, в частности 26 341 тест методом ПЦР и 20 355 методом ИФА. Всего с начала эпидемии в Украине провели 5,3 млн тестов.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/843945482815115

Ситуация с распространением инфекции по регионам выглядит так: 

Киев – 102 282 случая;
Винницкая область – 21 145;
Волынская область – 31 138;
Днепропетровская область – 54 147;
Донецкая область – 32 760;
Житомирская область – 36 810;
Закарпатская область – 27 303;
Запорожская область – 48 454;
Ивано-Франковская область – 42 090;
Киевская область – 54 022;
Кировоградская область – 7 861;
Луганская область – 8994;
Львовская область – 57 401;
Николаевская область – 27 479;
Одесская область – 65 503;
Полтавская область – 32 506;
Ровенская область – 38 920;
Сумская область – 38 321
Тернопольская область – 32 579;
Харьковская область – 65 652;
Херсонская область – 15 973;
Хмельницкая область – 36 840;
Черкасская область – 35 413;
Черновицкая область – 38 555;
Черниговская область – 27 358.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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