Обозреватель Business Insider – Трамп уйдёт, но угроза авторитаризма никуда не исчезнет

22.12.2020, 8:54, Новости дня

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Даже когда Дональд Трамп сложит с себя президентские полномочия, авторитаризм продолжит удерживать свои позиции в США и остальном мире, считает обозреватель Business Insider Пеони Хирвани. В Америке силы, которые однажды помогли Трампу прийти к власти, будут по-прежнему представлять проблему для демократии. А в мире популистские правые лидеры, действующие куда более раскованно, чем нынешний глава Белого дома, лишь укрепляют своё положение.



Reuters

Президента США Дональда Трампа многие обвиняли в авторитаризме, пишет обозреватель Business Insider Пеони Хирвани. Как считает политолог Саурав Датт, «авторитарные лидеры отличаются своим поведением, и Трамп определённо рассчитывает, что нижестоящие люди будут ему подчиняться».

Будучи президентом, по словам Хирвани, Трамп нередко демонстрировал авторитарные наклонности: с самого начала был настроен против ведущих СМИ, выставлял своих конкурентов «бандитами», а после выборов отказался признавать «очевидные результаты» и попытался выбить себе второй срок.

Впрочем, уже близится тот день, когда действующему лидеру всё-таки придётся покинуть Белый дом. Но даже после его ухода остаётся вопрос: что станет с авторитаризмом в мире после Трампа. Ответ, по мнению автора статьи, очевиден: даже когда Трамп покинет свой пост 20 января, авторитаризм в мире будет всё так же силён и из Америки он тоже не исчезнет.

В ходе своего пребывания у власти Трамп сблизился с целым рядом авторитарных лидеров — почти все они останутся у власти, когда глава Белого дома сложит свои полномочия. Взять хотя бы Трампа и премьер-министра Индии Нарендру Моди. Они оба использовали политику, чтобы оказать давление на мусульман. Американский лидер ввёл запрет на въезд граждан из группы мусульманских стран, а Моди принял закон о выдаче гражданства на основе религиозных взглядов. Оба лидера пытались выставить иммигрантов как основную причину роста преступности. Кроме того, Трамп и Моди схожи в своих взглядах на прессу — первый нередко называл «свободные СМИ» «фейковыми новостями», а второй пытается усилить контроль над информационными ресурсами в своей стране.

Другой лидер, с которым сравнивали Трампа, — президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Они оба высоко ставят свой образ «сильного и жёсткого» руководителя и прибегали к грубой силе в ответ на протесты, подчёркивает автор статьи.

Как отмечает эксперт Саурав Датт, «правые популисты укрепляют свои позиции по всему миру, и Трамп, любите вы его или ненавидите, не исключение». «Жаир Болсонару в Бразилии, Виктор Орбан в Венгрии, Владимир Путин в России, Ярослав Качиньский в Польше и Реджеп Тайип Эрдоган в Турции — все использовали и будут и дальше использовать свою риторику и политику, чтобы расшатывать нормы, продвигать этнонационалистический популизм, криминализировать с помощью закона или каких-либо других методов любые формы инакомыслия, противоречащие их мировоззрению», — считает политолог.

Конечно, по сравнению с другими авторитарными лидерами Трамп — только «новичок». Но это не значит, что у его действий не будет последствий, предупреждает Хирвани.

«Даже когда избранный президент Джо Байден займёт пост в январе 2021 года, силы, которые помогли Трампу прийти к власти всего четыре года назад, так тут и останутся и будут по-прежнему представлять проблему для демократии в Америке», — считает доцент Школы глобальных и государственных вопросов при Университете IE Майкл Бекер.

Хотя большинство американцев настаивают, что поддерживают демократию, как показывают опросы, в первую очередь, принимая решения на выборах, они руководствуются партийной принадлежностью. Сильный раскол между демократами и республиканцами помог Трампу одержать победу в 2016 году, полагает Бекер. И сегодня многие однопартийцы президента, вместе с ним пришедшие к власти, удерживают сильные позиции, к примеру, в сенате, разделяют некоторые идеи Трампа и могут начать ставить палки в колёса байденовских начинаний.

По мнению Саурава Датта, в мире авторитаризм будет так же силён даже после ухода действующего американского лидера во многом как раз потому, что другие популисты на него не похожи. «Они любят свою работу и хороши в том, чем занимаются. Им не занимать политического таланта и знаний, чтобы продолжать успешно выполнять свою работу», — рассуждает аналитик.

В то время как Трамп как-никак действовал в рамках закона, во всём остальном мире популизм и авторитаризм ведёт себя куда более раскованно, и подобных лидеров становится всё больше, приходит к выводу Хирвани.