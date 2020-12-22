Военная активность России подталкивает Швецию к модернизации войск и вступлению в НАТО

22.12.2020, 8:54, Новости дня

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В Швеции решили провести крупнейшее обновление вооружённых сил с 1950-х годов и всерьёз задумались о том, чтобы отказаться от давней политики неприсоединения и вступить в Североатлантический альянс, пишет The Times. По словам издания, на этот шаг скандинавская страна идёт из-за «всплеска военной активности» РФ в Балтийском море, Северной Атлантике и Арктике.



Reuters

Швеция проводит самое крупное обновление вооружённых сил за более чем полвека. В стране также обсуждается, стоит ли ей вступить в НАТО в ответ на «всплеск российской военной активности» в районе Балтийского моря, Северной Атлантике и Арктике, пишет The Times.

Согласно недавно принятому бюджету, численность шведской армии вырастет с 60 до 90 тыс. в течение следующих четырёх лет. При этом ежегодные расходы на оборону увеличатся на 40%, достигнув 1,5% от ВВП, отмечает издание.

Кроме того, под вопросом оказался принцип неприсоединения, которого с давних пор придерживалась скандинавская страна. Большинство парламентариев впервые проголосовали за рассмотрение вопроса о членстве Швеции в НАТО.

Законопроект о «тотальной обороне» Швеции в мрачных тонах описывает растущую опасность для её национальной безопасности. Вероятно, это связано с тем, что в последние месяцы и НАТО, и РФ проводили манёвры в Балтийском регионе в масштабах, невиданных со времён холодной войны, рассуждает издание.

В интервью изданию глава Минобороны Швеции Петер Хультквист заявил, что в стране проводится крупнейшее в финансовом отношении перевооружение с начала 1950-х годов. «Всё это происходит на фоне развития агрессии в Грузии и аннексии Крыма* российской стороной, а также продолжающегося конфликта на Украине», — пояснил он.

«Помимо этого, у российской стороны существуют более высокий уровень возможностей, и ею проводятся более сложные учения. В Мурманске находится большая военно-морская база и арктическая бригада, и мы также наблюдаем манёвры и операции в Северной Атлантике. Цель всего этого — подорвать союз между США и Европой и разрушить трансатлантические связи», — уверен Хультквист.

Стратеги опасаются, что шведские вооружённые силы слишком слабы, чтобы противостоять вторжению, не говоря уже о том, чтобы действовать как эффективное средство сдерживания. Особенно с учётом того, что Стокгольм взял на себя обязательство прийти на защиту любого государства — члена ЕС или скандинавской страны в случае нападения.

«Правительство совершенно единодушно во мнении, что РФ использовала агрессию для достижения своих целей», — считает член Шведской королевской академии военных наук и генеральный директор компании стратегической разведки Intil Йохан Викторин.

«Могут возникнуть ситуации, при которых части шведской территории окажутся очень привлекательными для государств, окружающих Швецию, в случае вооружённого конфликта, например, между Россией и НАТО. Поэтому мы должны усилить наши вооружённые силы», — считает аналитик.

В соответствии с новой стратегией национальной обороны Швеция будет инвестировать в новые или переоборудованные подводные лодки, истребители, бронетехнику, артиллерийские корветы и разведывательные самолёты.

Официально c деталями проекта ещё только предстоит определиться. «Законопроект — это стратегический документ, а не список покупок», — заявил изданию один чиновник. Однако, насколько понимает The Times, план предполагает, что большая часть оборудования будет приобретаться у шведских производителей оружия и их скандинавских партнёров.

Ожидается, что шесть эскадрилий шведских ВВС будут усилены моделями C/D и E/NG нового поколения истребителей JAS-39 Gripen производства Saab. Они также, вероятно, приобретут свои первые ракеты дальнего действия «воздух — земля» во второй половине 2020-х. Армия получит модернизированные броневики Combat Vehicle 90, самоходные гаубицы Archer и танки Stridsvagn 122 на базе немецкого Leopard 2.

Флот модернизирует три субмарины класса «Готланд» и будет усилен двумя подводными лодками типа «Блекинге». Швеция также купит у Saab несколько самолётов дальнего обнаружения Globaleye, перечисляет The Times.

По информации издания, число призывников увеличится вдвое — с 4 до 8 тыс. Шесть ранее расформированных полков будут восстановлены, а в районе Стокгольма будет создана новая моторизованная бригада.

Три армейских полка будут развернуты в малонаселённой северной части страны, в том числе полк рейнджеров в Арвидсъяуре, городе к югу от Полярного круга. По словам Викторина, эти части смогут оказать поддержку, если войскам НАТО надо будет перемещаться на восток от базы снабжения морской пехоты США на западном побережье Норвегии.

Будет усилен механизированный батальон на Готланде, стратегически важном острове в Балтийском море. Кроме того, появится десантный полк, который будет базироваться в Гетеборге, и восстановлено авиакрыло в Упсале.

Ранее в этом месяце шведский парламент, риксдаг, проголосовал за «вариант НАТО», согласно которому страна рассмотрит возможность присоединения к альянсу в будущем. На практике это вряд ли произойдёт до всеобщих выборов 2022 года, подчёркивает издание.

Правительство, возглавляемое социал-демократами, выступает против такого шага, утверждая, что он может дестабилизировать хрупкое геополитическое равновесие в регионе и подорвать военное сотрудничество Швеции с Финляндией, которая не является членом НАТО. Против более тесного сближения с западным военным блоком также выступают партии зелёных и левых, обращает внимание The Times.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).